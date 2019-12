Høie om ambulanseflya i Nord-Noreg: – Ikkje rett at dette var eit spareanbod

innenriks

– Dei gav uttrykk for at dei sjølvsagt ikkje er fornøgd med situasjonen, og at det har vore krevjande heile vegen. Eigentleg sidan i fjor, då desse problema starta, seier Høie til NTB.

Sidan laurdag har fire av elleve ambulansefly frå operatøren Babcock vore ute av beredskap på grunn av ein feil som enno ikkje er identifisert heilt sikkert. Gjennom veka vil det vere på plass totalt fem ekstra fly for å betre situasjonen.

– Finnmark legeforeining meiner luftambulansen er ei teneste som bør drivast av det offentlege. Det er noko vi no greier ut og vil ha greidd ut i god tid før dette skal ut på anbod igjen, fortel statsråden.

Skåra dårlegast på beredskap

Babcock vann i 2017 anbodskonkurransen om å flyge ambulansefly fordi selskapet var best på pris. No seier Luftambulansetenesta HF at beredskap er viktigast.

Ifølgje Luftambulansetenesta var Babcocks tilbod det økonomisk mest fordelaktige, best på pris, men rangert som nummer fire på kvalitet, noko som ifølgje Klassekampen var dårlegast av kandidatane. Det kom av «primært at tilbudt beredskap var det med færre piloter og færre reservefly» enn det konkurrerande tilbydarar hadde å skilte med, ifølgje Luftambulansens eiga grunngiving.

I kvalitetskrava til beredskap fekk Lufttransport, som dreiv tenesta den gong, 10 av 10 poeng og Babcock fekk 6,73.

Direktør Øyvind Juell i det statlege selskapet Luftambulansen har måtta forsvare valet fleire gonger.

– Pris er òg ein kvalitet, skreiv Juell på nettsidene til selskapet 16. mai i 2018.

No er tonen likevel ein heilt annan.

– No bruker vi all tid og alle kreftene våre på å sikre ein best mogleg beredskap. Vi får komme tilbake til økonomien på eit seinare tidspunkt, seier Juell når Klassekampen stiller spørsmål om ekstrakostnadene det medfører å ta i bruk mellom anna jetfly og forsvarshelikopter for å sikre beredskapen i nord.

«Den prismessige fordelen mer enn oppveier den reduserte kvaliteten», skreiv leiinga i Luftambulansetenesta i innstillinga si til at Babcock fekk kontrakten.

– Ikkje rett at dette var eit spareanbod

Til NTB fortel Høie at anbodet frå Babcock samla sett skåra 9,5 av 10 moglege på kvalitet.

– Og det låg jo til grunn ein beredskap i anbodet som var på nivå med det som har vore heile vegen, og også nokre element som styrkte beredskapen. Så vi meiner jo at anbodet som er inngått, vil gi ein betre beredskap enn det som var den tidlegare løysinga, seier Høie, og legg til:

– Det er ikkje rett at dette var eit spareanbod. Nettopp fordi beredskapen skulle hevast, bruker vi 100 millionar kroner meir i året enn i den gamle avtalen. Men vi er ikkje fornøgde med leveransen i samsvar med avtalen.

– Ville Babcock ha vunne anbodet i dag?

– Det veit ein ikkje noko om, så det er eit hypotetisk spørsmål, svarer Høie.

– Alltid eit alternativ å sjå på kontrakten

– Er det aktuelt å bryte kontrakten dersom situasjonen held fram?

– Det er ikkje der vi er no. No er fokuset på ekstratiltak. Det er alltid eit alternativ å sjå på ein slik kontrakt, men det vil ikkje løyse problema vi står i no. Vi forventar at dei leverer på kontrakten dei har inngått, og at det skjer så raskt som mogleg.

Høie skulle eigentleg i møte med Babcock i beredskapsvisitten sin i nord. Stengde vegar stikk likevel kjeppar i hjula for det, og ministeren prioriterer eit møte med AMK-sentralen ved Universitetssjukehuset Nord-Noreg i Tromsø, før han returnerer til hovudstaden onsdag kveld.

(©NPK)