Y-blokka vurdert som eitt av Europas viktigaste trua kulturminne

innenriks

Organisasjonen offentleggjorde tysdag saman med European Investment Bank Institute ei kortliste med 14 kandidatar til si kåring av dei mest trua kulturarvminna i Europa. Der finn ein Erling Viksjøs ikoniske Y-blokk i regjeringskvartalet, skriv Aftenposten.

Kloster og fort

Andre kulturminne på lista er mellom anna det armenske klosteret Khoranashat frå 1300-talet og Beograd-fortet i Serbia som vart bygd i år 279 f.kr.

Lista, som til slutt skal innehalde sju kulturminne, blir bestemd av eit internasjonalt ekspertpanel.

Dei 14 monumenta og stadene på kortlista er vald på grunnlag av den eineståande kulturminneverdien sin og dei umiddelbare truslane dei står overfor. Den endelege lista med sju kulturminne blir kunngjorde i mars.

Riving vedtatt

Det er vedtatt at Y-blokka skal rivast, og tidlegare i haust vart det kjent at Statsbygg har søkt om å få starte rivinga. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sagt at rivinga ikkje skal starte før jul.

Y-blokka har mellom anna eit Picasso-verk som ein integrert del av fasaden og var òg på lista i 2015. Begge gongene har ho vorte nominert av Fortidsminneforeningen, som omtaler Europa Nostra som Europas viktigaste kulturvernsorganisasjon.

– Vi veit at det framleis er mogleg å snu. Det er berre opp til politikarane og regjeringa, seier Fortidsminneforeningens generalsekretær Ola Fjeldheim til avisa.

