Solberg hugsar ikkje når ho fekk vite om Navs praksisendring

I det første spørsmålet frå kontroll og konstitusjonskomiteen til statsminister Erna Solberg blir det vist til at ho i juni i år vart orientert om at Nav hadde endra praksis for nye saker om rett til ytingar under kortvarige mellombelse opphald i andre EØS-land for at praksis skulle samsvare med EUs trygdeforordning.

– Kva gjorde statsministeren og Statsministerens kontor då, og vart det gjort nokon vurderingar av om det burde bli gitt noko informasjon til Stortinget? heiter det.

Hugsar ikkje

– Eg har tidlegare opplyst til Stortinget at eg i juni vart kjend med at Nav endra praksis. Eg kan likevel ikkje hugse på kva måte eg fanga opp dette eller tidfeste det nærare. Dette var ikkje informasjon som kom til Statsministerens kontor via Arbeids- og sosialdepartementet, svarer Solberg i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Praksisendringa var ei offentleg opplysning. Basert på den informasjonen eg hadde på det tidspunktet, var det ikkje grunnlag for at Statsministerens kontor skulle gjere noko i høvet i saka, heiter det vidare i svaret frå statsministeren-

– Det var først 18. oktober at Statsministerens kontor vart varsla om at regelverket hadde vore praktisert feil heilt sidan 2012, og at enkeltpersonar kunne ha vorte feilaktig dømt og straffa, skriv ho.

Oppsiktsvekkjande, meiner SV

SVs Freddy Øvstegård i kontroll- og konstitusjonskomiteen reagerer på svaret:

– Det er oppsiktsvekkjande at Erna Solberg svarer at ho ikkje hugsar korleis ho vart informert om Navs praksisendring i denne saka i juni 2019. Regjeringa viser endå ein gong kor omtrentleg dei har behandla viktig informasjon i denne saka.

– Samtidig som statsministeren ikkje hugsar korleis ho fekk opplysninga, så hugsar ho at opplysninga ikkje gav grunn for henne til å gjere noko. Det ikkje heng ikkje logisk på greip, peikar SV-representanten på overfor NTB.

Viss denne praksisendringa hadde vorte informert om til Stortinget, kunne Nav-skandalen ha vorte avdekt tidlegare, meiner Øvstegård

– Derfor kan Erna Solberg no ha gjort seg medskuldig i manglande informering av Stortinget, seier han.

Statsminister Erna Solberg må førebu seg på å møte i ei open kontrollhøyring om Nav-skandalen 9. og 10. januar.

