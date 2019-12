Samferdselsministeren: Ulovleg å bruke bompengar til priskutt på kollektivtransport

innenriks

Det skriv Aftenposten.

Byrådet vil bruke inntekter frå bompengar til å finansiere 20 prosent kutt i kollektivtransportprisane. Det kjem fram i Oslo-budsjettet for 2020 som blir vedtatt av bystyret onsdag. Men det ikkje er lov, slår samferdselsministeren fast.

– Det er ingen tvil om at pengane som er stilte til rådvelde gjennom bomringen, som er tenkt å finansiere prosjekt og drift, ikkje kan brukast til å subsidiere billettprisane, seier Dale.

Samferdselsdepartementet informerte Oslo kommune allereie i 2010 om at priskutt i kollektivtransporten finansiert av bompengar, var i strid med lovverket. Bompengar kan berre bli brukt til å støtte drifta, til dømes til betre rutetilbod og kjøp av køyretøy.

Fungerande samferdselsbyråd Hanna Marcussen (MDG) seier dei ikkje var klar over instruksen frå departementet.

– Men sjølvsagt er det ein klar føresetnad for løysinga vi ønsker, at den må vere innanfor rammene i lova, seier Marcussen.

Byrådet trur likevel at den foreslåtte løysinga er gjennomførbar. Midlane Oslo kommune allereie overfører til drift av Ruter, vil i ei foreslått løysing blir brukt til priskuttet. Så vil bominntekter bli brukt til å dekke opp for at desse pengane ikkje lenger går til drift.

Oslo-byrådet må forhandle med nabofylket Viken for å få til priskuttet.

