Reiss-Andersen: Abiy tilhøyrer ein ny generasjon afrikanske leiarar

Abiy Ahmed er tildelt fredsprisen fordi han det første halvåret som statsminister i Etiopia spelte ei avgjerande rolle i å slutte fred med nabolandet Eritrea etter fleire tiår med konflikt. Han har òg sett fart i demokratiseringa i Etiopia og bidratt i fleire fredsprosessar i regionen rundt Afrikas horn.

– Den norske Nobelkomiteen har full forståing for at fred er noko som blir skapt saman med andre. Vi har valt å gi fredsprisen til deg åleine fordi vi meiner at du personleg har utgjort ein ekstraordinær forskjell på fleire område, sa Reiss-Andersen i talen til prisvinnaren i Oslo rådhus tysdag.

Valt sin veg

– Du har vorte kalla rett mann til rett tid, sa ho. Samtidig peika ho på at Abiy framleis står overfor store utfordringar i heimlandet.

– Du har slått inn på ein veg som vi meiner vil styrke freden og framgangen i heimlandet ditt, sa Reiss-Andersen.

Nobelkomiteens leiar hyllar òg Abiy for forsøket på å mekle mellom Kenya og Somalia, og dessutan engasjementet han har vist for freds- og forsoningssamtalene i Sør-Sudan.

– Du har vist at forståing mellom naboar er heilt avgjerande i ein uroleg region. Du representerer ein ny generasjon afrikanske leiarar som innser at væpna konfliktar og etniske fiendskap må løysast med fredelege middel, sa Reiss-Andersen i talen.

– Klokt val

Kvinner er sterkt representert i Etiopisk politikk, og landet har òg Afrikas einaste kvinnelege president, Sahle-Work Zewde. Reiss-Andersen roser Abiy for kjønnsbalansen i regjeringa hans.

– Du sende eit sterkt signal då du utnemnde kvinner til 50 prosent av statsrådspostane i regjeringa di. Som kvinne vil eg seie at det var eit klokt val, sa Reiss-Andersen.

(©NPK)