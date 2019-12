Mattilsynet får slakt i ekstern gransking

innenriks

Granskingsrapporten som er utført av KPMG, kjem etter at Mattilsynet etter eit uvarsla tilsyn på garden til pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes i juni i fjor skreiv ein rapport som var full av faktafeil. Dette innrømte òg Mattilsynet og administrerande direktør Harald Gjein gjekk av.

Rapporten, som omhandlar tilsynsverksemda til Mattilsynet på landbruks- og fiskeriområdet, konkluderer med at etaten ikkje har gode nok system og rutinar for tilsyn, at tilsynet ikkje har eit system som sikrar ei oppdatert og einskapleg tolking av regelverket, og at kontroll på gjennomføring av tilsyn manglar.

– Resultatet av granskinga viser utfordringar som kan utgjere ein risiko både for rettstryggleiken til tilsynsobjekta og for gjennomføringa av samfunnsoppdraget elles, heiter det i rapporten, som også foreslår å redusere talet på nivå i Mattilsynet frå to til eitt.

Mattilsynet: Alvorlege funn

Administrerande direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet kallar funna i granskinga alvorlege, at det viser at tilsynet må forbetre måten dei jobbar på.

– Granskinga har avdekt systematiske svake sider i Mattilsynet, og dette tar eg umiddelbart tak i, seier Godal, som har hatt jobben som administrerande direktør i tre veker.

Ho legg til at det blir særleg viktig å få til betre dialog på tilsyn og med næringane, og dessutan setje i gang tiltak som vil bidra til å gjere regelverket meir forståeleg og enklare å etterleve.

Direktøren fortel at ho har oppretta ei innsatsgruppe for å gjennomføre tiltak for å bli betre, og ho strekar under at tilsynet må auke tempoet på betringsarbeidet.

Bollestad kallar inn til møte

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) meiner rapporten inneheld alvorlege funn som må følgjast opp. Ho har kalla inn til eit møte med dei nye administrerande direktøren i Mattilsynet denne veka for å drøfte oppfølginga av rapporten.

– Eg vil ha ein tett dialog med Mattilsynet framover for å forsikre meg om at Mattilsynet tar tak i dei utfordringane som kjem fram av rapporten, og eg forventar at dei kjem med ein konkret plan for gjennomføring av tiltak, seier ho.