Luftambulanse-saka: Fem ekstra fly blir sette inn

innenriks

Det fortalde direktør Øyvind Juell i Luftambulansetenesta på ein pressekonferanse tysdag.

Ifølgje Juell vil luftambulanseoperatøren Babcock hente inn tre fly frå Sverige, og eitt òg kan lande på kortbane. I tillegg blir det henta inn to kommersielle jetfly. Det eine er allereie i drift, medan det siste blir henta inn torsdag.

Juell seier til NTB tysdag at dei har spurt Lufttransport AS kva dei kan bidra med, om situasjonen ikkje betrar seg. Lufttransport er den tidlegare operatøren av flyambulansetenesta.

«Rimeleg bra» situasjon

Administrerande direktør Lars Vorland i Helse nord seier det dermed vil vere ein «rimeleg bra» situasjon resten av veka.

– Dette er ein alvorleg situasjon, men det siste døgnet har det gått rimeleg greitt. Men vi er bekymra for dei to neste dagane, for det er meldt dårleg vêr, og då kan det vere så dårleg at luftambulansen må stå på bakken, seier han.

– Uhell kan skje, og folk kan døy under transport òg i normale tider. Vi gjer alt vi kan for at dette skal vere så normalt som i det heile mogleg, men det er ein vanskeleg situasjon.

Helseministeren til Nord-Noreg

Helseminister Bent Høie (H) reiser til Finnmark i samband med beredskapssituasjonen for ambulanseflya.

I Alta allereie tysdag kveld skal Høie møte regionråda i Aust- og Vest-Finnmark og fylkeslegen i Troms og Finnmark.

Høie skal deretter vidare til AMK-sentralen ved Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) i Tromsø før han onsdag ettermiddag møter leiinga i Babcock.

Fylkeslegen har no heva beredskapsnivået i Troms og Finnmark, og får no daglege rapportar om behov for ambulansefly frå kommunane.

Babcock har ikkje sett avviksmeldingar

Ifølgje ferske tal frå UNN er det registrert 286 uønskte hendingar sidan Babcock tok over ansvaret for ambulanseflytenesta 1. juli. 15 av desse skal vere rapporterte inn som normale avviksmeldingar. Tala gjeld frå 1. juli til 30. november i år.

I ei pressemelding seier Babcock at dei ikkje kjenner til innhaldet i avviksmeldingane og derfor har bedt om innsyn.

– Vi føreset at denne dokumentasjonen er kvalitetssikra sidan han er delt med media og har bedt om at denne dokumentasjonen blir oversendt til oss snarast, seier Hilde Sjurelv som er driftssjef i Babcock Noreg.

På pressekonferansen sa fagdirektør Geir Tollåli i Helse nord at heller ikkje helseføretaket var kjent med innhaldet, og at dei derfor har bedt om ei forklaring frå UNN om innhaldet.

Feilen ikkje identifisert med tryggleik

Babcock sa på ein pressekonferanse søndag at dei beklaga situasjonen. Dei fire flya har stått på bakken sidan laurdag etter at pilotane melde at dei har opplevd vriding på flya i samband med landing. Selskapet sa samtidig at dei ikkje veit når feilen vil vere løyst og flya kan vere i lufta igjen.

– Det siste eg har frå Babcock, er at dei framleis jobbar med å identifisere problemet, men nærmar seg ei løysing, seier Juell i Luftambulansetenesta.

Problemet skal ifølgje Babcock ikkje ha vore registrert på resten av flya i flåten.

Eit femte fly var òg ute av beredskap ei stund, men av andre årsaker. Dette er sett inn i teneste igjen.

(©NPK)