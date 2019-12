Historisk høg gjeldsbelastning

innenriks

Høy hushaldsgjeld og høge eigedomsprisar utgjer ein betydeleg sårbarheit for den finansielle stabiliteten i Noreg, åtvarar Finanstilsynet i rapporten «Finansielt utsyn», som vart lagt fram tysdag.

Hushald med høg gjeldsbelastning er sårbare viss rentene aukar, inntekta fell bort eller bustadprisane fell, påpeikar Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen.

Sjølv ein moderat renteoppgang vil gi betydeleg høgare rentebelastning.

– Rentebelastninga vil auke raskt fordi det meste av gjelda har flytande rente, seier Baltzersen.

Strammare praksis

Finanstilsynet viser mellom anna til bustadlånsundersøkinga for 2019. Ho viser at nesten halvparten av nye nedbetalingslån i 2019 vart tatt opp av låntakarar med gjeldsgrad på over fire gonger brutto årsinntekt.

Det er førstegongskjøparar og yngre låntakarar som har høgast gjeld i forhold til inntekt og høgast lånsgrad på bustaden. Dei er særleg sårbare for renteauke og inntektsbortfall.

Bustadlånsforskrifta frå 2017 har likevel bidratt til noko strammare utlånspraksis. Hovudregelen er at samla gjeld ikkje skal overstige fem gonger brutto årsinntekt. Samtidig har veksten i bustadprisane vore moderat sidan sommaren 2018.

Finanstilsynet trekker òg fram at veksten i forbrukslån har bremsa opp.

Internasjonal uro

Ein annan risikofaktor er utviklinga internasjonalt. Politisk uro, handelskonflikten mellom USA og Kina og brexit fører til stor uvisse, og eit tilbakeslag i verdsøkonomien vil òg ramme Noreg, åtvarar Finanstilsynet.

Etter ein lang oppgangsperiode i store delar av verdsøkonomien, fall den økonomiske veksten gjennom første halvår 2019. Oppbremsinga har vore særleg markert i Europa.

