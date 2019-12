Den kristne NLA Høgskolen skal gjennomgåast

innenriks

Bekymringsmeldingane gjeld mellom anna praktiseringa til høgskulen av akademisk fridom. I tillegg har det vorte avdekt forhold om skulen i media, og fleire forhold tyder på at forskingsproduksjonen ved skulen er låg og søkkande.

NLA Høgskolen er ein privat høgskule som tilbyr lærarutdanning, medieutdanning, teologi og kunstfag i Bergen, Oslo og Kristiansand.

I november vart det kjent at høgskulen skulle byte ut eit verdidokument som mellom anna inneheldt eit omstridt punkt om homofili.

– Når det er komme offentleg fokus på spørsmålet om forskingsfridom ved institusjonen vår, er vi glad for moglegheita til ein gjennomgang slik at det ikkje kan hefte tvil om at forskarar ved NLA Høgskolen har akademisk fridom og forskingsfridom, kommenterer rektor Erik Waller.

Han understrekar at skulen vil arbeide hardt for å auke forskingsproduksjonen.

