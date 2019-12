Vurderer å leige inn fly frå Luftransport

innenriks

Administrerande direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport seier til TV 2 at dei ikkje har fått nokon førespurnader om å låne ut ambulanseflya sine – dei har fem ståande i Tromsø.

– Teknisk kan flya våre vere operative på få timar, seier han.

Øyvind Juell, administrerande direktør i Luftambulansetenesta, seier det kan bli aktuelt å leige inn flya på sikt.

Blir vurdert

Helseminister Bent Høie (H) vil heller ikkje avvise å leige inn fly frå Lufttransport.

– Det er eitt av dei tiltaka eg bedt dei å vurdere – viss dette kan gi raskare effekt enn alternativa, så skal vi sjølvsagt gjere det, seier Høie.

Sidan Babcock tok over beredskapen 1. juli og fram til 1. desember har Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) registrert 286 hendingar som har forseinka pasienttransporten.

– Det er mykje meir enn vi har hatt før, seier klinikkoverlege Mads Gilbert ved akuttmedisinsk klinikk på UNN.

Opnar for oppseiing

Laurdag vart det klart at fem av ti ambulansefly var sette på bakken på grunn av tekniske problem. Søndag kveld var eitt av desse tilbake i drift og på plass i Bodø, men situasjonen i Nord-Noreg blir beskriven som kritisk.

Øyvind Juell seier at situasjonen per i dag ikkje er så dramatisk at dei vurderer å seie opp avtalen med Babcock. Men han opnar for at det kan bli aktuelt

– Det ligg alltid som ein opsjon, men vi har ikkje vurdert det så langt.

Det er særleg beredskapen i Finnmark som er ramma.

– Tidlegare kunne vi ta luftambulansembulansetenesta heilt for gitt, tenesta verka alltid. No verkar ho stort sett ikkje, seier kommunelege Britt Larsen Mehmi i Vadsø til TV 2

(©NPK)