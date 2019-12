UNN: Åtte uønskte hendingar på eitt døgn med ambulanseflymangel

innenriks

Ifølgje Nordlys, som gir att ei oversikt over alle hendingane, ønsker ikkje Helse nord å kommentere situasjonen. Det einaste fagdirektør Geir Tollåli vil seie er at alle pasienttransportar har vorte utførte på alternativt vis.

Han vil ikkje kommentere kva ressursar som er brukte eller dei medisinske konsekvensane den alternative transporten har fått.

Oversikta til Nordlys viser åtte uønskte hendingar på grunn av ambulanseflymangel. I fleire tilfelle er det på grunn av vêret ikkje aktuelt å bruke helikopter, og sidan det ikkje er ambulansefly tilgjengeleg, endar det med bilambulanse og store forseinkingar.

Eit spørsmål om tid

Klinikkoverlege Mats Gilbert ved UNN seier til VG at det er svært alvorleg å bruke mykje ekstra tid, når tid kan vere heilt avgjerande for utfallet for pasienten. I det eine tilfellet tok det 28 timar og 49 minutt frå AMK vart varsla til pasienten kom til sjukehuset i Tromsø. Det kallar Gilbert «heilt uakseptabelt og uansvarleg».

Han seier òg at lista berre inneheld akutte pasientar.

– Beredskapen til den samla nasjonale luftambulansetenesta er ikkje til å kjenne igjen. Kapasiteten er kritisk svekt. Vi merkar det kvar einaste time, seier han.

Klinikkoverlegen påpeikar at det med dagens situasjon er umogleg å gi omsorgsfull og ansvarleg behandling til alle pasientar, fordi ein må velje nokon bort.

– Slik vi erfarer situasjonen no, er det dessverre eit tidsspørsmål før liv går tapt, seier han.

– Pasientar med kreft og kronikarar som treng lufttransport til sjukehusbehandling blir skovne bak i køane som blir danna. Sjukehusa vil etter kvart ikkje få sendt heim pasientar. Heile dynamikken blir øydelagd. Vi kan ikkje ha det slik, seier Gilbert.

Babcock beklagar

Seint søndag var fire av elleve fly i luftambulansefly-flåten framleis sett på bakken etter at pilotane har opplevd ei vriding på flya. Babcock veit ikkje når feilen vil vere løyst.

– Vi beklagar det faktumet at vi står her i dag og har sett tenesta i ein ny og vanskeleg situasjon, sa driftsleiar Hilde Sjurelv i Babcock på ein pressekonferanse søndag ettermiddag.

Babcock opplyste søndag at selskapet vil setje inn to ekstra ambulansefly frå Sverige i tenesta i Noreg frå måndag formiddag, i tillegg til to andre fly frå Sverige som vart kalla inn i helga. Det eine kan lande på kortbanar utan restriksjonar. Det andre tar oppdrag på langbane og vil dermed kunne avlaste resten av kortbaneflya for slike oppdrag.

Høie inn på teppet måndag

Helseminister Bent Høie (H) sa søndag til NTB at situasjonen som har oppstått, er uønskt, og at det er viktig at det blir sett inn nødvendige ekstratiltak slik at pasientane i minst mogleg grad blir påverka.

– Eg har veldig stor forståing for at dette skaper uro og er krevjande for helsevesenet i Nord-Noreg. Derfor set vi heile vegen inn ekstra tiltak og har merksemda retta mot å løyse denne situasjonen og komme over i ein normalsituasjon, seier helseministeren.

SV meiner utviklinga er «alarmerande» og har sendt brev til helseministeren der dei ber om ei forklaring på situasjonen. Partiet vil i tillegg kalle Høie inn på teppet ved møteslutt i Stortinget måndag.

