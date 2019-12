SV, Ap og Raudt hardt ut mot konkurranseutsetjing av jernbanen

innenriks

– Spørsmålet eg sit igjen med, er: Kvifor i all verda vi har anbodsrundar når vi heller kunne brukt kreftene våre på gjere norsk felleseigd jernbane betre og billegare for dei reisande? Heile jernbanereforma er ein sørgjeleg affære, seier SV-leiar Audun Lysbakken etter at det vart offentleggjort at Vy vann kontrakten om togtrafikk på Bergensbanen og Vossebanen.

Konkurransen om anbodet har vore hard, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på ein pressekonferanse måndag. Dette er tredje runde av konkurranseutsetjing av togtrafikken i Noreg.

– Regjeringas privatiseringsiver har gått føre sunn fornuft. Det truar kompetansen og kvaliteten i jernbanesektoren, og kan svekke lønns- og arbeidsvilkåra til dei tilsette, seier Lysbakken.

Frp: – Gledeleg

Framstegspartiets samferdselspolitiske talsmann Morten Stordalen er svært positiv til anbodskonkurransen.

– Det er gledeleg at vi ikkje berre klarer å spare pengar, men at faktisk staten tener 2,2 milliardar kroner over elleve år gjennom å tenke nytt og opne opp for konkurranse. Tidlegare betalte staten 200 millionar i året, no får staten 200 millionar – effektivt sett ei innsparing på 400 millionar i året. Dette er oppsiktsvekkande og viser at jernbane kan vere lønnsamt, seier Stordalen.

Han viser til at dette gjer at staten kan bruke meir pengar på å investere og forbetre jernbanen i Noreg.

LO: – Bismak

– Fleire selskap og fleire direktørar med millionlønn gir ikkje eit betre jernbanetilbod til dei reisande, seier transportpolitisk talsperson i Arbeidarpartiet, Sverre Myrli.

Han seier at Vy no stort sett ikkje er anna enn eit bemanningsselskap som køyrer tog.

– Regjeringas politikk for å splitte opp og til sist privatisere norsk jernbane er i ferd med å bli verkelegheit, seier Myrli.

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen seier at det er ei nyheit som kjem med ein bismak.

– Dei siste åra har høgrepartia jobba med å splitte norsk jernbane. GoAhead skal køyre på Sørlandsbanen. SJ køyrer nordover. Dei reisande har ikkje lenger eitt selskap å stelle seg til. Arbeidsplassen til dei NSB-tilsette er øydelagt. I staden for å satse på jernbanen, har regjeringa splitta den opp. I staden for å styrke Vy, gamblar dei med norsk jernbane, seier han.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes omtaler privatiseringa av jernbanen som ein fiasko.

– Etter privatiseringa av Sørlandsbanen må du frå neste sommar, viss du skal reise frå Kristiansand til Røros innom tre ulike togselskap. Medan du tidlegare kunne reise med éin billegare billett, blir prisen no den dobbelte, seier han.

