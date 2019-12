OECD ser fleire fareteikn for norsk økonomi

innenriks

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) la måndag fram den årlege rapporten sin om den økonomiske situasjonen i Noreg.

Som vanleg gjer Noreg det bra på dei aller fleste indikatorane, men OECD kjem samtidig med ein serie åtvaringar:

– Det er ikkje lenger rom for sterk vekst i den offentlege pengebruken frå eit raskt veksande oljefond. Det er tøffare å betale for offentlege tenester og utvikle nye prosjekt, heiter det.

Ifølgje OECD er dei fremste truslane mot norsk velstand og økonomi vedvarande låg produktivitetsvekst, relativt høge arbeidskostnader og svekt yrkesdeltaking.

Ytre sjokk

Prognosen til organisasjonen er ein økonomisk vekst i Fastlands-Noreg på 2,5 prosent i år, 2,0 prosent neste år og 1,7 prosent i 2021. Arbeidsløysa vil likevel halde seg heilt nede på 3,2 prosent både neste år og i 2021, trur OECD. Organisasjonen meiner pengepolitikken er på rett kurs etter fire rentekutt det siste året og tilrår uendra rente framover.

Samtidig peikar OECD på mange ytre faktorar som kan ramme norsk økonomi og i neste omgang velstanden.

Først og fremst utgjer handelsuro globalt og sviktande tiltru til økonomien i euroområdet – Noregs viktigaste handelspartnar – ein risiko for ein eksportrettet norsk økonomi.

Samtidig stig norske bustadprisar til nye høgder, sjølv om veksten har bremsa. Det betyr at gjelda til hushalda framleis veks raskare enn dei disponible inntektene, noko som aukar risikoen for ein smell, påpeikar OECD.

Organisasjonen tilrår derfor at forskrifta som strammar inn på bustadlån, blir fornya når den går ut.

Behov for reformer

OECD ser dessutan for seg at det norske oljefondet vil vekse saktare i åra som kjem. Det vil i så fall føre til at handlingsrommet for å dekke budsjettunderskot med oljepengar blir mindre. Handlingsregelen tilseier som kjent at det ikkje skal brukast meir enn 3 prosent av oljefondet årleg.

Dette skjer samtidig med at velferdsforpliktingar i det offentlege vil auke framover. Det kjem av i stor grad auka utgifter til helsestell og pensjonar.

OECD trekker fram at regjeringa i plattforma frå januar foreslo å ta milliardutgifter til nytt regjeringskvartal og ny fregatt utanfor budsjettet, «under streken», noko organisasjonen har liten sans for:

– Slike forslag bør unngåast, skriv organisasjonen.

Forslaget vart droppa etter massiv kritikk frå norske ekspertar.

Særalder og pensjon

Stilt overfor alle desse utfordringane er Noreg nøydde til å jobbe for å auke produktivitetsveksten og betre yrkesdeltakinga, ikkje minst blant innvandrarar, ifølgje OECD. Organisasjonen foreslår fleire tiltak for å møte utfordringane:

* Særaldersgrenser bør fjernast, slik at pensjonsalderen for yrke innan politi, forsvar og helsevesen blir som i andre bransjar.

* Økonomiske gulrøter for tidlegpensjon gjennom uføretrygd bør fjernast.

* Sjukelønnsordninga bør reformerast og strammast inn.

* Skule- og utdanningssystemet må styrkjast, sidan Noreg framleis berre scorar middels på utdanningsundersøkingar som PISA.

* Landbrukssubsidiane bør kuttast.

