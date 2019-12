Nye reglar skal gjere det enklare å køyre drosje

innenriks

Ei ny forskrift som gir endringar i regelverket for drosjer, er klar. Regjeringa fjernar mellom anna kravet om taklampe og opphevar kravet om at drosjeyrket skal vere hovudverv.

Kravet om taksameter står framleis ved lag, men styresmaktene kan gi dispensasjon frå kravet. Tidlegare har regjeringa tatt til orde for at appar kan erstatte dei fysiske taksametera for at folk lettare skal kunne etablere seg i bransjen. Ei slik løysing er førebels ikkje klar.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) meiner det er på høg tid å liberalisere bransjen.

– Desse endringane fjernar etableringshindera slik at det blir enklare å køyre drosje. På den måten får vi fleire tilbod og større valfridom for kundane. Vi må betre drosjenæringa før kundane sluttar å ta drosje, seier Dale.

Det nye regelverket skal etter planen vere klart 1. juli 2020.

Norsk Taxiforbund har tidlegare bedt om ei utsetjing til 1. januar 2021. Dei fryktar at fjerning av krav om taklampe og minimal skilting på bilane vil føre til svekt kontroll og auka fare for svart omsetning.

