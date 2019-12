Mobbing er den viktigaste saka for barnehageforeldre

innenriks

66 prosent av dei spurde foreldra svarer at mobbing og mistrivsel i barnehagen er det som opptar foreldra mest, viser undersøkinga som er utført av Opinion for Foreldreutvalet for barnehagar (FUB).

63 prosent svarer at kvalitet i barnehagen er den viktigaste saka. 57 prosent meiner at mattilbodet er viktigast.

– Dei temaa som opptar foreldra mest, er òg dei vi har hatt som hjartesakene våre i dei fem åra vi har sete, seier FUB-leiar Marie Skinstad-Jansen.

Medan det er eit fleirtal av mødrer som ønsker å påverke mattilbodet til barnehagen og arbeidet mot mobbing, er fedrane i dominans ved spørsmålet om utetid.

Her svarer 43 prosent av fedrane at dette er eit området dei vil vere med å påverke, medan 34 prosent av mødrene svarer det same.

I undersøkinga er òg foreldra spurt om ulike råd og utval i barnehagen. 6 av 10 svarer at barnehagen har eit FAU, medan 5 av 10 har eit samarbeidsutval.

– Å ta verv i samarbeidsutval gir eit fint høve til å bli betre kjent med dei tilsette til barnehagen og drift og til å medverke. Dette tilrår vi at fleire gjer, seier Skinstad-Jansen.

