Luftambulanselege seier opp jobben

innenriks

– Eg ser lysare på å eventuelt hente pasientar ut av ei krigssone, enn å fly ambulansefly dei næraste månadene i Nord-Noreg, skriv flylegen i oppseiingsbrevet, fortel TV 2.

Legen som ønsker å vere anonym, har jobba tre år i luftambulansetenesta og har vore på rundt 70 oppdrag.

Han seier han stortrivst i jobben, men etter at Babcock tok over som operatør i juli i år, kan han ikkje forsvare jobben som overlege i luftambulansetenesta lenger.

– Etter nokre månaders flyging med ny operatør synest eg at flysikkerheita kjennest så nedprioritert, at eg ikkje lenger ønske å vere ein del av vidare teneste. Både for min eigen del, familien min/barn, vennene mine i flycrewet og pasientane vi hentar, skriv flylegen i oppseiingsbrevet.

Babcock strekar under at dei set tryggleiken først, men ønsker ikkje å kommentere innhaldet i oppseiinga til legen.

– Babcock set alltid tryggleiken framfor alt. Det er derfor vi har sett fly på bakken inntil vi har funne årsaka til feila, seier sjef for flyoperasjonar i Babcock, Hans Skog-Andersen, til TV 2.

(©NPK)