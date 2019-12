Fleire fjellovergangar opna i Sør-Noreg – kan stenge på kort varsel

innenriks

Vintervêret har ført til problem på fleire av fjellovergangane i Sør-Noreg, der sterk vind og snødrev skapte utfordringar frå tidleg søndag. Vegtrafikksentralen kalla inn alt tilgjengeleg mannskap for å brøyte og strø vegane, og det vart gjort i løpet av natta.

– Det er somme stader svært glatt, så vi oppmodar alle i trafikken om å køyre forsiktig, sa Arvid Wahlstrøm ved Vegtrafikksentralen aust til NTB søndag kveld.

Usikre forhold

Klokka 3.15 melde sentralen at E134 over Haukelifjell var opna for fri ferdsel, etter at kolonnekøyringa på strekninga Liamyrane til Vågslid tidlegare på natta hadde gått ekstremt sakte.

Klokka 5.30 var det 2 minusgrader, laber bris, skya og lett snø på Haukelifjell, snø- og isdekke på E134.

Kolonnekøyring kan bli innført på kort varsel.

Også riksveg 52 Hemsedalsfjellet og E16 Filefjell er opne for trafikk, men det kan bli innført kolonnekøyring på Hemsedalsfjellet på kort varsel, åtvarar Vegtrafikksentralen.

Ulykke og ras

Politiet i Vest melde klokka 2.51 natt til måndag at ein bil med to personar har køyrt utfor vegen på E134 ved Odda på Haukeliveien medan det var kolonnekøyring. Føraren, ein mann i 30-åra, og passasjeren, den 11 år gamle dottera hans, er ifølgje politiet uskadde, men begge vart tatt til sjukehus for sjekk.

Det er òg kolonnekøyring på riksveg 7 over Hardangervidda, medan fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland vart meldt opna for fri ferdsel klokka 2.40.

Fylkesveg 51 over Valdresflye er stengd og blir ikkje opna før måndag. Riksveg 13 Vikafjell er òg stengd, og vil ikkje bli opna måndag fordi det er gått eit ras.

(©NPK)