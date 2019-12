286 avvik registrerte sidan Babcock tok over, viser ny rapport

innenriks

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vann i 2017 anbodskonkurransen om å drive ambulansefly i Noreg. Selskapet tok over tenesta etter Lufttransport AS 1. juli 2019.

Ifølgje Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Tromsø har det vore ein «betydelig økning» i registrerte forseinkingar sidan selskapet tok over, skriv NRK.

Det er no registrert 286 avvik der oppdrag har vorte forseinka eller har måtta bli overført frå fly til andre ressursar. Tala gjeld frå 1. juli til 30. november i år, og kjem frå Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN).

Overlege Mads Gilbert seier til NRK at han har merka ei forverring og at det er pasientane i nord som blir skadelidande.

– Dette er akuttmedisinske situasjonar i all hovudsak, og der er tida er kritisk faktor. For hjerne, for hjarte og ved alvorlege skadar. Det vi alltid ønsker å unngå, er tidstap.

Babcock har vore i hardt vêr etter at fem av dei elleve flya til selskapet vart sette på bakken i helga. Måndag opplyste Helse nord at situasjonen i luftambulansetenesta er urovekkjande og har sett krisestab på ubestemt tid. Måndag var framleis fire av ambulanseflya ute av beredskap.

Leiar for flyoperasjonar i Babcock, Hans Skog-Andersen, seier dei jobbar med å rette feilen.

– Det har vore ein krevjande overgangsperiode, men situasjonen var i ferd med å betre seg i slutten av november. No er vi sett tilbake på grunn av ein teknisk feil på fem av dei nye flya. Vi jobbar intensivt med å utbetre feilen, seier han til kanalen.

