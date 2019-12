Klart for ny behandling av Baneheia-saka i Gjenopptakingskommisjonen

innenriks

Kristiansen har venta sidan november 2017 på at Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker skal behandle den sjette søknaden hans, og no er altså saka under behandling.

Allereie under det førre møte i Gjenopptakingskommisjonen, starta arbeidet med saka, men kommisjonen hadde òg andre saker dei skulle ta stilling til på det møtet.

På det kommande møtet, er det berre Baneheia-saka som står på programmet, men det er likevel ikkje sikkert at det kjem ei avgjerd i etterkant. Det kan hende at kommisjonen må jobbe vidare med saka neste gong dei treffest.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) vart valdtatt og drepe i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Viggo Kristiansen vart dømd til 21 års forvaring (10 års minstetid) for valdtekt og drap. Han har sidan han fekk dommen hevda at han er uskuldig. Medtiltalte Jan Helge Andersen tilstod og vart dømt til 19 års fengsel. Han er lauslaten etter å ha sona dommen.

Nye bevis

Kristiansens forsvarar, Arvid Sjødin, ønsker å få vurdert det dei meiner er nye bevis, mellom anna eit DNA-spor.

– Dersom kommisjonen følgjer norsk lov, er det ingen tvil om at saka skal gjenopnast. Bakgrunnen er at dei må sjå kva lagretten hadde gjort dersom dei hadde fått opplyst at DNA-materialet som er funne, ikkje kan knytast til Viggo, har Sjødin sagt til NRK.

Sjødin meiner òg at mobilsignal viser at Kristiansen ikkje var i Baneheia på det tidspunktet drapa skjedde. Dette er nokon av tinga som kommisjonen må ta stilling til.

– Veit sanninga

I ein TV 2-podkast uttalte Kristiansen seg nyleg om saka gjennom eit langt intervju. I intervjua, som er gjort i eitt av besøksromma på Ila fengsel- og forvaringsanstalt i Bærum, seier Kristiansen denne/dette/desse:

– Folk må gjerne meine noko sjølv om i kva grad eg er skuldig eller ikkje, men eg veit kva som er sanninga om Baneheia-saka.

Kristiansen og støttespelarane hans meiner at det ikkje finst tekniske bevis som knyter han til åstaden.

Det er ingen grenser på kor mange gonger ei straffesak kan krevjast gjenopna av Gjenopptakingskommisjonen.

