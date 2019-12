Vegvesenet får same moglegheiter som Nye Veier

innenriks

Ifølgje Aftenposten er dette ein del av ei forsøksordning som samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) innfører.

– Medan Vegvesenets vegprosjekt gjennomsnittleg har vorte opp mot 40 prosent dyrare, frå dei vart omtalte i Nasjonal transportplan, til dei stod ferdige, har Nye Veiers prosjekt vorte nesten 20 prosent billegare, seier samferdselsministeren.

Ein modell som skal prøvast ut, er at Stortinget gir klarsignal til eit prosjekt før det er vedtatt ein reguleringsplan – med atterhald om at det blir endringar. Dette vil ifølgje Aftenposten gjere at Statens vegvesen kan involvere entreprenørar i ein tidleg fase og utvikle prosjektet saman. Ein annan modell går ut på at strategien for ein kontakt blir kvalitetssikra tidleg.

Nye Veier AS er eit statleg statsaksjeselskap som frå 1. januar 2016 har tatt over ansvaret for utbygging og drift av nokre motorvegar frå Statens vegvesen.

