Regjeringa legg fram ny lov om god handelsskikk

Den nye lova gjeld for forhandlingar og avtaler mellom leverandørar av daglegvarer og detaljistar.

Ho inneber mellom anna at partane skal gi kvarandre den informasjonen som må til for å skjønne kva avtalen betyr for dei. Dette kan til dømes vere informasjon om grunnlaget for utrekning av rabattar.

– Målet med denne lova er ryddigare forhandlingar i daglegvarebransjen, og meir føreseielege avtalar mellom daglegvarekjedene og leverandørane deira. Vi ønsker betre utval i daglegvarebutikkane og lågare prisar til forbrukarane, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding.

