Politiet væpnar seg i heile Trøndelag etter skyting

innenriks

– Politimeisteren har vedtatt generell væpning i heile Trøndelag i samband med jakta på fleire personar som forsvann i bil etter skyteepisoden i Trondheim torsdag. Det er uvisst kva retning personane har tatt og kva politiet kan møte, forklarer operasjonsleiar Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt overfor NRK.

Politiet veit kva miljø dei skal leite i, men har ingen namngitte personar å gå etter. Mannen i 30-åra som vart skoten, er òg kjent for politiet frå før.

Politiet fekk melding om skytinga utanfor Bunnpris-butikken klokka 20.16 torsdag. Den skadde mannen varsla sjølv politiet. Han vart køyrd til St. Olavs hospital, og det vil truleg gå bra med han.

Trøndelag politidistrikt orienterer om saka på politihuset i Trondheim fredag formiddag.

Ikkje tilfeldig offer

Det er per no ikkje noko som tyder på at mannen som vart skoten, var eit tilfeldig offer, opplyste politiet torsdag kveld.

– Det har vore ein konfrontasjon mellom to menn like før skytinga, sa politiadvokat Hans Vang i Trøndelag politidistrikt til NTB like etter midnatt natt til fredag.

Det var fleire vitne til hendinga, og det skal ha vorte fyrt av fleire skot.

– Vitna har fortalt at gjerningspersonen forlét staden i ein bil. Vi har få detaljar om bilen, men dei er ikkje eintydige, seier Vang.

Han oppmodar folk som har opplysningane om bilen eller personar, om å melde frå så fort som mogleg.

Vitne Adresseavisen har snakka med, fortel at mannen vifta med ein kniv før han vart skoten.

Ukjent motiv

Mannen som vart skoten, er norsk statsborgar.

– Han var medviten då han kom til sjukehuset, seier Vang, som opplyser at politiet har snakka med han.

Den skadde er tatt under behandling. Han har vore medviten, men er ikkje oppegåande, ifølgje politiet.

Kriminalteknikarar har undersøkt åstaden, og hundeeiningar har søkt i området på jakt etter spor.

