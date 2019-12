Petter Dass-prisen til Arne Viste

innenriks

Det er avisa Vårt Land som står bak prisen, som vart delt ut i Oslo domkyrkje torsdag kveld.

– Det er ei god kjensle å bli anerkjent. Både eg, kona og støttespelarar set pris på dette, seier Viste, som er aktiv i IMI-kirken i Stavanger.

Gjennom fire år har Arne Viste utbetalt over 8,5 millionar kroner i lønn til rundt 70 ulike arbeidstakarar. I oktober vart han dømd til eitt års fengsel på vilkår, i tillegg til at selskapet hans, Plog AS, vart dømt til å betale ei bot på 1,5 millionar kroner og dessutan til ei inndraging av 1,4 millionar kroner.

Viste har erkjent dei faktiske forholda, men ikkje straffskuld. Han har anka dommen.

Førre veke vart det kjent at tidlegare Oslo-biskop Gunnar Stålsett er sikta for å ha tilsett ein asylsøkar utan arbeidsløyve. Politiet ber om at han får ei fengselsstraff på 45 dagar utan vilkår.

Stortinget behandla torsdag kveld eit forslag frå SV om å kunne gi ureturnerbare asylsøkarar mellombels arbeidsløyve så lenge dei ikkje kan returnerast. Berre MDG og Raudt støtta SV, og forslaget fall med 8 mot 90 stemmer.

Petter Dass-prisen er kalla opp etter presten og diktaren med same namn og blir gitt til «ein person som i god Petter Dass-tradisjon har sett Gud og kristen tru på den offentlege dagsordenen på ein engasjerande måte».

