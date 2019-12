Narkoaksjon med utspring i Noreg: 4 tonn hasj beslaglagt

innenriks

Ifølgje Kripos har stoffa ein gateverdi på ein halv milliard kroner.

– Målet med etterforskinga har vore, og er, å gå etter organiserte kriminelle nettverk som leverer narkotika til mellom anna gjengmiljøa i Oslo og på Austlandet. Narkotikamarknaden er rota til mykje av problema vi har sett i gjengkriminaliteten, seier Kripos-sjef Ketil Haukaas.

I byrjinga av månaden vart ein dansk statsborgar dømd til 19 års fengsel i Oslo tingrett for smugling av 1,6 tonn hasj til Trysil. Han er ein av 50 personar som er sikta her til lands, i saka som politiet har kalla «operasjon hubris».

Valdsbølgje i Oslo

Etterforskinga starta for alvor våren 2018, og i første omgang vart det beslaglagt rundt 2,5 tonn hasj i Noreg og Danmark.

Europeisk politi har samarbeidd tett om saka, og det er òg gjort store beslag utanlands i ein koordinert aksjon.

EU-byrået Eurojust forklarer saka slik i ei pressemelding:

– I 2017 auka talet på valdshendingar, inkludert skyting, i Oslo. Norsk politi innleidde ei etterforsking av ei organisert kriminell gruppe med klare koplingar til søreuropeiske og nordiske land, men også sentraleuropeiske land.

Hovudmenn arrestert

Politi frå Tyskland, Danmark, Spania, Italia, Nederland, Sverige, Storbritannia og Noreg har deltatt i arbeidet.

– Etterforskinga har vist at eit transportfirma i Nederland var involvert i smugling av store parti med narkotika til fleire europeiske land. Politiet mistenker at narkoen vart frakta med lastebilar saman med lovleg last, frå Spania til Nederland, og omdistribuert til andre land, opplyser Eurojust.

Etter å ha jobba med saka over lengre tid i fleire land vart dei antatte hovudmennene i narkoligaen arresterte i ein koordinert aksjon. Ei rekke nederlendarar vart arresterte i fleire europeiske land: éin i Nederland, éin i Tyskland, éin i Spania, tre i Italia, éin i Sverige, éin i Storbritannia og tre i Noreg.

Kripos leier samarbeid

Ifølgje Eurojust er det beslaglagt 200 kilo amfetamin, 64 kilo kokain, 45 kilo MDMA og 25 kilo heroin i tillegg til dei fire tonna med hasj.

– Etterforskinga har ført Kripos inn mot eit bakmannsapparat som frå posisjonane sine i Spania og Nederland står bak leveransar av betydelege kvantum narkotika til ei rekke land i Europa. Som følgje av dette leier Kripos no eit internasjonalt politisamarbeid der målet er å avdekke og ta organisatorar i Spania, Nederland og Skandinavia for retten, skriv Kripos.

I tillegg til dommen i Noreg er så langt to personar frå same sakskompleks dømde til to og seks års fengsel i Danmark og ein person er dømd til åtte års fengsel i Tyskland.

Kripos ser ikkje at bort frå «Operasjon Hubris» vil føre til fleire arrestasjonar og ytterlegare beslag av narkotika både i Noreg og i utlandet.

