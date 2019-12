Mann sikta for medverknad til drapsforsøk etter skyting i Trondheim

innenriks

Den sikta vart arrestert natt til fredag og er lauslaten etter å ha vorte avhøyrd.

Mannen i 30-åra som vart skoten, er medviten og blir beskriven som ikkje kritisk skadd, opplyste politiet på ein pressekonferanse i Trondheim fredag.

– Han er avhøyrd ein gong på St. Olavs hospital og vil bli avhøyrd meir, sa politistasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon på pressekonferansen.

Fleire politipatruljar var framme på åstaden ni minutt etter at skota fall ved ein Bunnpris-butikk på Ila. Der fann dei mannen som var skoten i magen, inne i ein butikk. Den skadde, som er etnisk norsk og busett i Trøndelag, hadde sjølv varsla politiet.

– Vitne har observert ei form for krangel eller konfrontasjon i samband med hendinga. Vi har funne to tomhylser og ein kniv på åstaden som er undersøkte av kriminalteknikarar, sa Nordtvedt.

Kriminelle miljø

Politiadvokat Ellen Andresen i Trøndelag politidistrikt opplyste på pressekonferansen at vitne på staden har gitt skildringar av gjerningspersonar.

– Det er for tidleg å seie kven dette er, men mykje tyder på at det er eit samband mellom dei involverte. Vi kan sjå nokre koplingar til kriminelle miljø. Det er ikkje noko som tyder på at gjerningspersonane eller -personen er farlege for andre, sa ho.

Politiet i Trøndelag har væpna seg i jakta på den eller dei som står bak skytinga.

– Politimeisteren har vedtatt generell væpning i heile Trøndelag i samband med jakta på fleire personar som forsvann i bil etter skyteepisoden i Trondheim torsdag. Det er uvisst kva retning personane har tatt og kva politiet kan møte, forklarer operasjonsleiar Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt overfor NRK.

Går gjennom videoar

Politiet går no igjennom fleire videoar frå overvakingskamera for å sjå om dei kan finne opptak som er relevante for etterforskinga.

– I tillegg har eit vitne tatt bilde av ein bil som kan knytast til hendinga. Bildet er av dårleg kvalitet, men det er ein liten mørk bil, kanskje med eit ski- eller lastestativ på taket, sa Nordtvedt.

Politiet er interessert i å komme i kontakt med eigaren eller føraren av denne bilen eller vitne som har sett bilen før eller etter hendinga.

– Dersom nokon har informasjon rundt denne saka, er vi sjølvsagt interesserte i å komme kontakt med dei, sa politistasjonssjefen.

(©NPK)