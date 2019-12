Kvar femte kvinne har opplevd uønskt seksuell merksemd på julebord

innenriks

Medan 20 prosent av kvinnene svarer at dei har opplevd uønskt seksuell merksemd, oppgir nesten annankvar nordmann òg at dei har opplevd upassande åtferd frå kollegaer på julebordet. Det kjem fram av undersøkinga som er utført av YouGov for Rustelefonen.

– Mange drikk så mykje at dei sjølv mistar kontrollen og utset kollegaene sine for upassande åtferd eller uønskt seksuell merksemd, seier seksjonsleiar Sturla K. Naas Johansen i Rustelefonen.

Han oppmodar folk til å planlegge kor mykje dei skal drikke på julebordet – og at dei held seg til planen.

Drygt éin av ti nordmenn opplevde at eige alkoholinntak og åtferd på julebordet har fått negativ innverknad på forholdet til jobbkollegaer, ifølgje undersøkinga.

80 prosent av dei som har opplevd upassande åtferd eller uønskt seksuell merksemd, meiner at dette ville vore unngått viss det hadde vore drukke mindre alkohol.

– Å ha eit medvite forhold til kor mykje du har planlagt å drikke kan redusere pinlege og ubehagelege situasjonar med kollegaer, seier Johansen.

