Håper hjelpa når polfararane innan klokka 20

– Vi trur dei møtest tidlegast om fem eller seks timar, men det er eigentleg umogleg å seie. Det er rufsete is og vanskelege forhold, sa Lars Ebbesen, talsmannen for ekspedisjonen, til NTB i 13.30-tida fredag.

Aleksander Gamme og Bengt Rotmo er sende ut frå skipet Lance for å hjelpe polfararane Horn og Ousland med proviant. Det var torsdag rundt tre kilometer mellom dei to gruppene. Då slo Gamme og Rotmo leir ved ei stor råk.

Går hjelparane i møte

– Status akkurat no er at Ousland og Horn skal komme dei to i møte. Gamme og Rotmo vart stoppa av ei råk på ettermiddagen i går og måtte gi opp å krysse henne. Dei har gått på ei ny råk sør for Ousland og Horn som det er liten vits å krysse fordi dei skal tilbake same veg. Derfor kjem Ousland og Horn dei i møte, seier Ebbesen.

Han opplyser at det ser ut til at Ousland og Horn har nok proviant til å gå tilbake til båten utan å ta imot noko når dei møter dei to andre.

Utmatta og skadd

Oppdateringane frå Ousland og Horn viser at dei to er utmatta, har frostskadar og har måtta reparere øydelagt utstyr. Men førebels er det uaktuelt å sende helikopter for å hente ut polfararane, og dei er ikkje i nød, sa Ebbesen tidlegare på dagen fredag.

– Det å klare seg sjølv, heng høgast, sa han.

Ousland og Horn kryssar Polhavet frå Alaska til Svalbard på ski. Dei har brukt ein såkalla packraft, ein liten oppblåsbar kano, til å kysse råker i isen. Polfararane har vore utandørs under ekstreme forhold i over 85 dagar.

Skipet Lance var ein periode frose fast i isen, men vart frigjort og seglar no nordover gjennom råkene.

