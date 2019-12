Fireåringen frå Tromsø døydde på Rikshospitalet

innenriks

– Ho har vore kritisk sjuk og har vore under høgintensiv behandling sidan måndag. Politiet vil krevje obduksjon. Pårørande er informerte, opplyser politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt fredag morgon.

Lund seier til NTB at tilstanden framleis er kritisk for den siste av dei tre søstrene. Den halvtanna år gamle jenta er under høgintensiv behandling på Rikshospitalet.

Mora til dei tre barna og den eldste av dei tre søstrene vart erklærte døde på sjukehuset i Tromsø måndag kveld etter at dei fire vart funne livlause i sjøen åtte til ti meter frå land ved Tromsøya måndag ettermiddag.

Utvidar siktinga

– Det er naturleg at siktinga blir utvida med at fireåringen òg døydde. Det er ikkje snakk om fleire punkt i siktinga, men at mora òg blir sikta for at to barn døydde og forsøk på drap på eit tredje, seier politiadvokaten.

Lund seier at politiet ikkje har noko nytt å melde utover det som kom fram på pressekonferansen torsdag ettermiddag. Heller ikkje om årsaka eller eit mogleg motiv for drukninga som no har kravd tre liv, mora i 20-åra og dei to søstrene på halvtanna og sju år.

Torsdag informerte politiet om at det ikkje er funne sikre teikn til vald på sjuåringen.

– Den førebelse obduksjonsrapporten viser at ho døydde av drukning og alvorleg nedkjøling. Det er ikkje påvist sikre teikn til vald, men det er merke på kroppen etter hjarte- og lungeredning i fjøra. Dødstidspunktet er vidare tema i etterforskinga. Mora blir obdusert fredag, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen på pressekonferansen på politihuset i Tromsø.

30 vitneavhøyr

Politiet hadde inntil torsdag gjennomført 30 vitneavhøyr og arbeider vidare med det.

– Vi ønsker å snakke med folk som kjenner familien og dei som er ein del av nettverket deira. I dag sluttfører vi rundspørjinga i området. Vi driv òg med gjennomgang av elektroniske spor og beslag, sa politistasjonssjefen.

På pressekonferansen forklarte Lund kvifor påtalemakta har sikta ein avliden person.

– Det har samanheng med at når ein gjennomfører tvangsmiddel overfor ein mistenkt, inneber det automatisk at vedkommande får status som sikta. Det er viktig at ein avliden person har rettar, og ei sikting vil gi utvida rettar, mellom anna ein forsvarar som kan ta vare på interessa med tanke på ettermæle, sa politiadvokaten.