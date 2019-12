Amedia kjøper nordnorsk medieselskap

innenriks

Nu Publishing er morselskapet til dei digitale avisene Bodø Nu, Rana No, Vefsn No og teknologiselskapet Lynx.

– Selskapet har utvikla eit konsept som lett lèt seg overføre til andre geografiar og som har vist at det er mogleg å etablere levedyktige og berekraftige aviser i norske lokalsamfunn, seier konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

Amedia har kjøpt selskapet frå sjefredaktør Geir Are Jensen i Bodø Nu og Ståle Pettersen, som er dagleg leiar og har jobba for Nu Publishing dei siste 10 åra. Dei to vil halde fram i selskapet òg etter salet.

Verksemda til Nu Publishing omset i år for om lag 22 millionar kroner og har 6.600 abonnentar totalt. Den største avisa i Nu Publishing er Bodø Nu som vart starta opp av Jensen i 2002.

(©NPK)