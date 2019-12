Stortinget stiller krav til Palestina om innhaldet i skulebøker

innenriks

Vedtaket kjem etter eit oppslag i Aftenposten i byrjinga av november om at tekstar i nye palestinske skulebøker priser heilag krig og martyrdød. Norsk UD har seinare opplyst at det allereie har skjedd endringar i pensumet etter kritikk frå både Noreg, EU og FN.

No har fleirtalet i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget vedtatt at den økonomiske støtta til den palestinske sjølvstyrestyresmakta skal haldast tilbake «dersom de ikke sørger for tilfredsstillende utbedringer i skolemateriellet», opplyser Frp i ei pressemelding.

Fleirtalet består av regjeringspartia pluss Senterpartiet.

– Vi kan ikkje lenger sitje stille og sjå på at norske pengar bidrar til eit undervisningssystem som oppmodar barn til vald og fremmar rasisme og antisemittisme. No er det nok, seier Hans Andreas Limi, medlem i Frps utanriks- og forsvarsfraksjon og parlamentarisk leiar for Frps stortingsgruppe

I eit brev til Stortinget 13. november skreiv utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at ho tok opp det palestinske skulepensumet med Palestinas president Mahmoud Abbas då han besøkte Noreg i september. Abbas fortalde at det har vorte sett i verk ein gjennomgang av det nye pensumet.

– I kontakten til norske styresmakter med den palestinske sjølvstyrestyresmakta i etterkant har det vorte stadfesta at arbeidet til komiteen går føre seg, og at enkelte endringar i pensumet har skjedd og vil skje parallelt med dette, skreiv Søreide.

