SSB-forskar: – Trump gjer det vanskelegare å spå framtida, men vi må jo prøve

innenriks

– Det kan bli mykje verre enn bildet vi skisserer, seier forskar Roger Hammersland ved Statistisk sentralbyrå (SSB) til NTB.

Torsdag la SSB fram prognosane sine for utviklinga i den norske økonomien og verdsøkonomien fram til 2022.

Her spår forskarane at konjunkturoppgangen i Noreg, som har vart sidan byrjinga av 2017, truleg vil vere over neste år. I staden ventar dei ein utflating av veksten i åra framover. Årsakene er mellom anna lågare oljeinvesteringar, at dei ventar ein nøytral finanspolitikk, og at næringsinvesteringane er venta å gå ned.

Noreg blir òg påverka av ein internasjonal nedgangskonjunktur. Hammersland er klar på at kva Donald Trump finn på den neste tida, kan få stor innverknad på verdsøkonomien.

Trua med 100 prosent toll

– Trump gjer det vanskelegare å spå framtida, men vi må jo prøve. Oppgåva vår er å sjå inn i krystallkula, og når vi får så mykje informasjon som mogleg og strukturerer han, har eg tru på at vi kan seie noko om framtida, seier Hammersland.

Han peikar på Trumps truslar om å innføre 100 prosent toll på franske varer, og auka toll på europeiske bilar og bildelar, som faktorar som kan bidra til større nedgang i verdsøkonomien.

– Utfallet av handelssamtalane mellom USA og Kina er likevel kanskje det aller viktigaste. Får ein ei større opptrapping av konflikten, har eg vanskeleg for å sjå for meg at vi ikkje får ein endå større global nedgangskonjunktur, seier han, og held fram:

– På den andre sida kan vi få ei betring i situasjonen viss Trump nedskalerer konflikten og reverserer tollen på kinesiske produkt. Men slik det ser ut i dag, er dette lite sannsynleg.

– Klimafokuset kan bli vekstdempande

Samtidig meiner SSB-forskar Hammersland at merksemda rundt klimaendringane kan påverke både norsk og internasjonal økonomi.

– Klimafokuset kan bli vekstdempande, og det er kanskje det som må til. Det er jo veksten i økonomien som har vore drivaren for ureininga, og når ein legg restriksjonar på ureininga, kan det ha klare veksteffektar, seier Hammersland, og held fram:

– Her kjem den norske økonomien, og spørsmålet om kvifor krona er så svak, inn. Éin hypotese her er at krona er ein oljevaluta, så når oljeproduksjonen er på veg mot solnedgangen, så er ikkje det positivt for den norske valutaen.

Tre ekstra arbeidsdagar gir høgare BNP

I prognosane for 2020 spår SSB-forskarane ein vekst i bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Noreg på 2,4 prosent.

Noko av årsaka til veksten kan tilskrivast at det neste året blir tre fleire vyrkedagar, samanlikna med i år.

– Vi anslår at omtrent 0,5 prosentpoeng av den utrekna veksten i BNP-Fastlands-Noreg på 2,4 prosent kan tilskrivast auken i talet på arbeidsdagar, skriv SSB i rapporten om konjunkturtendensane.

(©NPK)