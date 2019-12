Nordmenn flest drikk alkohol berre om helgane

innenriks

Det viser undersøkinga frå Folkehelseinstituttet om Alkohol i Noreg.

Fleirtalet av dei spurde, 60 prosent, svarer at dei berre vanlegvis drikk alkohol berre éin av helgedagane, medan 30 prosent svarer at dei drikk to av helgedagane fredag, laurdag og søndag.

Norske menn drikk betydeleg meir enn kvinner, og menn drikk mest øl, medan kvinner drikk mest vin, viser rapporten frå 2019.

Mest skadar blant menn

Dei spurde i undersøkinga har rapportert eit gjennomsnittleg alkoholforbruk per månad på 31 centiliter for menn og 19 centiliter for kvinner.

For menn svarer det til åtte halvlitrar øl, litt over fire glas vin og tre glas brennevin per månad, fordelt på drikkesort. Kvinner drakk to halvlitrar øl, litt over fem glas vin og to glas brennevin.

– Kjønnsforskjellane i alkoholbruk blir òg spegla i omfanget av alkoholrelaterte skadar. Det er mest skadar blant menn, seier seniorforskar Elin Kristin Bye i Folkehelseinstituttet.

Eldre drikk oftare

Folkehelseinstituttet karakteriserer seks eller fleire alkoholeiningar per gong som eit hyppig og risikofylt inntak. Eit slikt drikkemønster er meir utbreidd blant menn og blant yngre aldersgrupper.

Medan eldre drikk oftare enn dei yngre, har dei yngre eit meir risikofylt drikkemønster.

Alkoholforbruket i befolkninga er dessutan fordelt svært skeivt. Forskarane meiner at 10 prosent av befolkninga står for halvparten av det samla alkoholkonsumet, ifølgje rapporten.

Drikk sjeldan, men mykje

Rapporten viser òg at fleirtalet av norske ungdommar drikk alkohol før dei har fylt 18 år. Halvparten av 15- og 16-åringane har drukke alkohol det siste året, og éin av fire har vore fulle.

Delen har likevel vorte lågare sidan tusenårsskiftet. Samanlikna med Europa elles er delen norske 15–16-åringar som drikk alkohol, låg.

Dei som drikk, gjer det sjeldan, men når norske tenåringar først drikk, er alkoholinntaket relativt høgt.

