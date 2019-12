Nær 100 utmarkskommunar refsar forslag om kraftskatt

innenriks

Utvalet la fram rapporten sin 30. september. Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), der 96 kommunar frå 15 fylke er samla, går i ei høyringsutsegn hardt i rette med forslaga.

USS-leiar Hanne Alstrup Velure, som også sit i Høgres sentralstyre, kallar forslaget dramatisk for rammeverket i distriktspolitikken.

– Det er ein grunn til at Noreg ser ut slik det gjer med levande bygder og spreidd busetjing, seier ho.

Velure meiner utvalet har gått utover mandatet sitt ved å foreslå endring av «en så grunnleggende forutsetning som det at kommunene får en andel av den verdiskaping kraftproduksjonen gir».

Nei, nei og nei

Forslaga om å avvikle ordningane med konsesjonsavgifter og konsesjonskrav, at eigedomsskatt på store vasskraftverk skal verdsetjast etter skattemessig verdi og at grunnrenteskatten blir skjerpt, må alle blir avvist, krev USS.

– Grunnrentekattreglane bør endrast til slik dei var før 2007, slik at grunnrenteskatten berre treffer superprofitten, ifølgje utmarkskommunane.

Dei meiner òg at dei lovfesta konsesjons -og skatteordningane til kommunane frå vasskraft ikkje kan erstattast av kompensasjonsordningar.

– Verken overføringar eller auke i naturressursskatten er eigna kompensasjonsordningar, ifølgje USS.

Inntektene frå ordningane med konsesjonskraft og konsesjonsavgift går i dag direkte til kommunane, men utvalet ønsker å sluse desse vasskraftinntektene til staten.

Milliardar

Dei foreslåtte endringane kan isolert føre til at kommunane mistar rundt 3 milliardar kroner i året i inntekter frå vasskraftverk. Men det vil vere fullt mogleg å gi kommunane like mykje av inntektene som før, meiner kraftskatteutvalet.

Vasskraft pumpar i dag milliardar inn i budsjetta til 175 norske distriktskommunar, som til saman tener 4–6 milliardar kroner i året på vasskraftanlegga, ifølgje Landssammenslutningen for vasskraftkommunar (LKV).

Velure i USS ber regjeringa snarast legge forslaga i skuffen for å rydde all uvisse av vegen, men Finansdepartementet viser til at rapporten fortener ei skikkeleg behandling.

– Det er viktig for den demokratiske prosessen at det er ei open høyring, slik at fleire får uttalt seg om fordelar og ulemper med forslaga, skreiv statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i ein e-post til NTB i november.

