Kronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møte: – Ho beklagar og er lei seg

– Kronprinsessa har valt å vere open om at ho trefte han nokre få gonger, og ho seier at ho skulle sjekka bakgrunnen hans nøyare og beklagar og er lei seg for at ho ikkje gjorde det, sa kronprins Haakon då han møtte pressa i Arendal torsdag.

Han ønskte ikkje å gi fleire kommentarar til saka.

Dagens Næringsliv skreiv måndag at kronprinsesse Mette-Marit møtte Jeffrey Epstein ved fleire høve mellom 2011 og 2013. Epstein tilstod i 2008 å ha betalt ei 14 år gammal jente for seksuelle tenester. Han vart dømd til 13 månader i fengsel.

Epstein vart arrestert igjen i juli, tiltalt for menneskehandel og eitt seksuelt overgrep mot ein mindreårig. Han tok likevel sitt eige liv i fengsel før denne saka kom opp for retten.

