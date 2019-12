Frp yppar til oljestrid med Høgre

innenriks

– Stadig meir tyder på at Høgre har vorte splitta i synet på den norske olje- og gassnæringa, seier Frps energipolitiske talsperson til NTB.

Det er sjeldan Frp går til angrep på regjeringspartnaren sin Høgre.

Halleland viser til fleire enkeltutspel frå Høgre-representantar i det siste som på ulike måtar har tatt til orde for å endre rammevilkåra til næringa. Mellom anna meiner Høgres stortingsrepresentantar Stefan Heggelund og Tina Bru at partiet bør programfeste at norsk sokkel skal vere utsleppsfri innan 2035.

– Spreier uvisse

Unge Høgre vil på si side verne delar av Barentshavet for olje- og gassverksemd og flytte iskanten sørover – noko Frp er imot.

– Det er synd at bransjen heile tida må ta stilling til nye enkeltutspel ifrå stortingsrepresentantar, som i sum ikkje bidrar til noko anna enn å spreie uvisse internt i petroleumsnæringa, seier Halleland, som peikar på at stadig fleire store aktørar flyttar verksemda si vekk frå norsk sokkel.

– Frp står åleine igjen som den einaste som kjemparen for ei olje- og gassverksemd i framtida som minner om ho vi har i dag. Over lengre tid har vi sett at Arbeidarpartiet tar gradvise skritt vekk frå oljearbeidaren, og no ser vi at krefter i Høgre ønsker å følgje etter dei, hevdar han.

Høgre: – Sikrar næringa

På landsmøtet til våren skal Høgre diskutere fleire problemstillingar som er knytte til det nye partiprogrammet som skal vedtakast i 2021. Ei av desse er olje. I eit diskusjonsnotat på Høgres nettsider heiter det mellom anna: Skal Høgre ta initiativ til å gjennomgå eksisterande rammevilkår, saman med oljenæringa, med hensikt å få utsleppa ned? Og kva endringar kan i så fall vere aktuelle?

Stefan Heggelund avviser at dette er å vingle i oljepolitikken.

– Eg meiner ein med forslaget til programkomiteen gjer det motsette av å spreie uvisse. Vi sikrar næringa i møte med ei global framtid som stiller strengare og strengare klimakrav, seier han til NTB.

Har gjort endringar

Heggelund peikar på at også regjeringa har gjort endringar i oljepolitikken.

– Det er første gong vi bruker verkemiddelapparatet slik at eit oljeselskap kan bygge flytande havvindmøllar. Det er bra, og det viser at endringar eller tilpassingar ofte er føreseieleg, ikkje det motsette, påpeikar han.

