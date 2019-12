Framleis kritisk og livstruande for dei skadde Tromsø-jentene

innenriks

– Situasjonen er uendra. Det er det eg veit etter å ha snakka med faren til barna i dag, seier advokat Erik Ringberg til NTB tidleg torsdag ettermiddag.

Ringberg er oppnemnd som bistandsadvokat for barna og faren, som er på Rikshospitalet dit dei to yngste jentene på halvanna og fire år vart flogne etter at dei vart henta opp frå sjøen.

– Det er framleis aktuelt for meg å reise ned til Oslo og Rikshospitalet, men eg må sjå korleis saka utviklar seg. Det skal vere ein pressekonferanse i ettermiddag, og det er gjort obduksjonar. Eg og faren har vorte samde om at vi held kontakten og ser korleis dette utviklar seg og kva det er behov for, seier bistandsadvokaten.

Mora i 20-åra og den eldste dottera på seks år vart erklærte døde på sjukehus måndag kveld etter å ha vorte funne livlause same med dei to yngste søstrene i sjøen åtte–ti meter frå land.

– Det vil naturleg nok komme ei gravferd etter kvart for kona og det eldste barnet, og den vil jo faren vere til stades på i Tromsø. Så på eit eller anna tidspunkt kjem han hit, men vi veit ikkje heilt når. Det er jo òg avhengig av korleis det går med dei to yngste barna som er innlagde på Rikshospitalet. Han blir nok der ei stund, seier Erik Ringberg.

