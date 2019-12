72 studentar må ta eksamen på nytt etter tabbe

innenriks

Studierektor Vibeke Bredahl ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN) seier til Telemarksavisa at det dreier seg om ein menneskeleg feil, og at det ikkje er uvanleg at ein faglærar legg ut tidlegare eksamensoppgåver før ein eksamen.

– Faglæraren skulle legge ut ei eksamensoppgåve frå våren 2019, men så la han ut oppgåva for hausten 2019, som var den oppgåva dei skulle ha. Eksamensoppgåva var litt dårleg merka. Det er ein veldig uheldig og beklageleg feil, som ikkje vart oppdaga av eksamenskontoret, seier Bredahl til avisa.

Det er ikkje kjent kor mange som faktisk lasta ned den konkrete oppgåva før eksamen. Sidan det er gjort ein formell feil, har universitetet ikkje moglegheit til å godkjenne oppgåva til nokon av studentane, ifølgje Bredahl.

