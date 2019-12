Uendra tilstand for dei to skadde jentene frå Tromsø

innenriks

Barna vart funne livlause i vatnet 8–10 meter frå land. Det vart gitt livreddande førstehjelp på staden før dei vart frakta til Universitetssjukehuset Nord-Noreg i Tromsø og deretter flogne til sjukehus i Oslo.

– Ut ifrå den informasjonen vi har fått frå Rikshospitalet, er tilstanden deira uendra. Han er framleis kritisk og livstruande, seier politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø til NTB måndag formiddag.

Ho stadfestar at politiet framleis ser på hendinga som ei kriminalsak. Utover det har Troms politidistrikt ikkje noko nytt å kunngjere om etterforskinga. Det er heller ikkje planlagt nokon pressekonferanse.

Det var klokka 17.28 måndag at politiet fekk melding frå ein forbipasserande om at det var observert ei barnevogn ved Fagereng på Tromsøya, og at det gjekk spor ned til vatnet.

Politiet rykte ut og fann ei kvinne og tre jenter livlause i sjøen. Den avdøde mora i 20-åra blir etterforska for drap og drapsforsøk på sine tre døtrer etter drukningshendinga. Kvinna og ei seks år gammal jente døydde på sjukehus måndag kveld.

