Seks dødsfall i byggindustrien i fjor

innenriks

Det viser ein rapport frå Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Vidare vart det registrert 2.670 ikkje-døyelege arbeidsskadar. Det svarer til ti arbeidsskadar per 1.000 tilsette. Dette er på same nivå som i 2017, etter ein liten nedgang årleg i perioden 2014 til 2017.

– Tendensen over lengre tid er klart positiv, men nedgangen ser ut til å flate noko ut, seier forskar og overlege Hans Magne Gravseth ved STAMI.

Bygge- og anleggsnæringa ligg framleis noko over gjennomsnittet for alle næringar, men forskjellane har vorte mindre. Gjennomsnittet er 8,3 skadar per 1.000 tilsette.

Det er dei yngste aldersgruppene som har flest skadar. Fallulykker er framleis den hyppigaste ulykkestypen.

(©NPK)