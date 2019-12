Saipem dømt til å betale 1,1 millionar i erstatning til oljearbeid

innenriks

Mannen måtte amputere beinet etter ei motorsykkelulykke. Ein offshorelege konkluderte med at mannen var helsemessig skikka til å arbeide offshore, men bedriftshelsetenesta i oljeselskapet Saipem var usamd og sa at dei trong meir informasjon.

Ifølgje Sysla har mannen no vorte tilkjend 1,1 millionar kroner i erstatning og 50.000 kroner i oppreisning. Han får dessutan dekt 390.000 kroner i sakskostnader.

Mannen var tilsett som boresjef på ein av plattformene til Saipem.

Fagforeininga meiner at mannen i praksis har vorte sagt opp av Saipem, sidan han ikkje fekk jobbe og ikkje fekk utbetalt lønn.

– Eg er godt nøgd med at retten har konkludert med at klienten min i praksis vart sagt opp av Saipem, seier Industri Energi-advokat Eyvind Mossige til Sysla.

Til FriFagbevegelse, som omtalte saka først, seier Mossige at han hadde håpt på ein høgare erstatningssum.

– Eg hadde håpt på ein endå høgare erstatningssum. Årsaka er at klienten min verken har hatt lønn eller fått lov til å jobbe sidan juni 2016. Retten vurderer likevel bevisa som at det er grunnlag for å avgrense storleiken på summen tilbake til sommaren 2018, seier han til FriFagbevegelse.

Saipems advokat ønsker ikkje å kommentere saka før ho har sett seg inn i dommen, skriv både Sysla og FriFagbevegelse.

