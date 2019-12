Norske muslimar vil dele ut 10.000 eksemplar av Koranen

innenriks

Utdelinga er meint som eit svar på koranbrenninga til organisasjonen Sian (Stopp islamiseringen av Norge) under ein demonstrasjon i Kristiansand for vel to veker sidan.

– Eg trur mange er nysgjerrige på kva Koranen inneheld og kva muslimar står for. Vi håper at dette prosjektet kan bidra til å avmystifisere kva som står i Koranen, seier Hamza Ansari, styremedlem i den norsk-pakistanske moskeen Minhaj-ul-Quran i Oslo, til Vårt Land.

Saman med Norsk muslimsk kunst- og kulturforeining og Islamsk litteraturforeining skal trussamfunnet dele ut 10.000 norske koranomsetjingar til norske borgarar.

Organisasjonane varslar at dei vil dele ut Koranen ulike stadar i Oslo. Også i Bergen har dei planar om å dele ut boka.

Koranutdelinga blir finansiert av organisasjonane og donasjonar frå enkeltpersonar.

