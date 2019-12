Lungekreft-dødsfall på veg ned for menn – men ikkje for kvinner

innenriks

Kreft er den hyppigaste dødsårsaka i Noreg, og i fjor døydde 5.752 menn og 5.150 kvinner av kreft, viser nye tal frå Folkehelseinstituttet.

Den totale mengda kreftdødsfall har vore meir eller mindre stabil dei siste ti åra, sjølv om befolkninga har vorte både eldre og større.

Medan menn, rekna frå aldersjusterte tal, har hatt ein kraftig nedgang i talet på lungekreftdødsfall sidan 2009, har det justerte talet for kvinner gått litt opp.

– Dette kan komme av at kvinner byrja å røyke seinare enn menn. Desse kjønnsforskjellane i røykeepidemien blir no avspegla i dødsårsakstatistikken for lungekreft. Det er ein tendens til at døyelegheita av lungekreft hos kvinner ikkje lenger aukar, men flatar ut, seier forskar Inger Ariansen.

(©NPK)