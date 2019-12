Kjersti Fløgstad blir direktør for Nobels Fredssenter

innenriks

Ho har jobba i fleire år som konsulent og rådgivar innan berekraft og samfunnsansvar og kjem frå stillinga som rådgivar i DNB.

Fløgstad var generalsekretær for UNICEF Noreg frå 2000 til 2011.

– Eg er svært audmjuk, men også svært glad for å ta fatt på oppgåva med å vidareføre det imponerande arbeidet tilsette og samarbeidspartnarar har utretta med tanke på å setje viktige debattar og tema på agendaen. Dette skal vi halde fram med og forhåpentleg òg styrke i åra framover, seier Kjersti Fløgstad.

Ho tar over roret etter Liv Tørres, som startar i ny stilling ved New York University i januar. Torast har vore direktør for fredssenteret sidan 2016.

Nobels Fredssenter er museet for Nobels fredspris og formidlar mellom anna kunnskap om fredsprisvinnarane og arbeidet deira. Senteret har òg vorte arena for debattar og samtaler om krig, fred og konfliktløysing.

(©NPK)