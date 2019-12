Jussprofessorar: Regjeringa fekk klar beskjed om EUs trygdereglar i 2017

innenriks

Då fekk nemleg norske styresmakter direkte tilsendt ein dom frå EU-domstolen i den såkalla Tolley-saka, som har vorte eit tema i den stadig meir omfattande Nav-skandalen.

– Denne dommen kastar lys over når ein visste kva om regelverket, og når ein hadde grunn til å skjønne kva EU-retten krev, seier professor Ingunn Ikdahl ved Institutt for offentleg rett ved Universitetet i Oslo til NTB.

Fryktar nye skandalar

I ein kronikk i Aftenposten onsdag kallar Ikdahl og jussprofessor Christoffer Conrad Eriksen det som «merkverdig» og «oppsiktsvekkjande» at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) overfor Stortinget har avfeia Tolley-dommen som irrelevant for trygdeskandalen.

– Det er grunn til bekymring for nye rettsskandalar, skriv dei to.

Tolley-dommen handlar konkret om at ei britisk kvinne mista trygdeytingane sine etter at ho flytta til Spania på byrjinga av 2000-talet. Ho gjekk til sak mot Storbritannia – og vann.

– Må ha nådd fram

Noreg var partseigar i søksmålet og vart derfor direkte orientert om utfallet i februar 2017. Både Regjeringsadvokaten, Arbeids- og sosialdepartementet og Utanriksdepartementet vart informert.

– Vi veit jo ikkje korleis dette vart følgt opp internt, men ein hadde i alle fall moglegheit til å vite betre, slår Ikdahl fast.

I kronikken peikar dei to professorane på at det viktige ikkje er den konkrete saka, men kva EU-domstolen seier om rettsbruken. I dommen blir det slått fast at å stille krav om opphald ikkje var i samsvar med retten til trygdeeksport i EUs gamle trygdeforordning. Denne retten er vidareført i EUs nye forordning frå 2012.

– Beskjeden om at opphaldskrav ikkje var i samsvar med EU-retten, må ha nådd fram til departementet lenge før Navs praksis vart lagt om og trygdeskandalen vart erkjent, skriv dei to.

– Veldig alvorleg

Minst 85 personar kan vere uriktig dømt for trygdesvindel, minst 36 til fengsel, fordi dei fekk kontantytingar medan dei oppheldt seg i andre EØS-land. Samtidig har minst 2.400 personar urettkommen fått krav frå Nav om tilbakebetaling.

SVs Freddy André Øvstegård, som sit i kontrollkomiteen på Stortinget, seier argumentasjonen til professorane viser at Tolley-saka kan vere relevant, stikk i strid med Hauglies utsegner.

– Det er veldig alvorleg. Det gjer det endå verre at vi ikkje får fullt innsyn i saka, seier han til Aftenposten.

(©NPK)