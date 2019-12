Halvparten døyr av kreft og hjarte- og karsjukdommar

innenriks

Talet på personar som døyr av hjerneslag er redusert med 41 prosent, medan døyelegheita av hjarteinfarkt er nesten halverte dei siste ti åra. Det viser 2018-tala frå Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister.

I 2018 vart det registrert 40.768 dødsfall i Noreg. 3.660 personar døydde som følgje av hjarteinfarkt og hjerneslag, som er dei to hjarte- og karsjukdommane som flest døyr av. Dette er 2.283 færre enn for ti år sidan då 5.903 personar døydde av dette.

Til saman døydde éin av fire, 10.078 personar, av hjarte- og karsjukdommar i fjor, medan 10.902 døydde av kreft.

4.482 døydde av sjukdommar i luftvegane. Rundt halvparten av desse dødsfalla kom av kroniske sjukdommar i nedre luftvegar, hovudsakleg kols.

Betre behandlingstilbod

At færre personar døyr av hjarteinfarkt og hjerneslag kjem sannsynlegvis av fleire forhold, ifølgje Folkehelsa.

– Det er vanskeleg å gi ei eintydig forklaring, men både endringar i levevanar, spesielt røykevanar, og eit betre behandlingstilbod har utan tvil betydd mykje for nedgangen, seier forskar Inger Ariansen ved Folkehelseinstituttet.

Færre røyker – auka levealder

Dei siste 20 åra er delen daglegrøykjarar i Noreg halvert blant personar over 45 år og redusert med tre firedelar blant personar under 45 år.

– Mindre røyking vil ha tyding for førekomsten av røykerelaterte sjukdommar og dødsfall i mange år framover, seier Anne Kjersti Daltveit i Folkehelseinstituttet.

Den tydelege nedgangen for dei to største dødsårsakene, og særleg hjarte- og karsjukdommane, bidrar til at den forventa levealderen i Noreg held fram med å auke.

For menn er forventa levealder no 81 år, opp frå 80,9 i 2017. Kvinner kan rekne med å bli 84,5 år, opp frå 84,3 år i 2017.

5 prosent døyr i ulykker

Det var 1.999 ulykkesdødsfall i Noreg i 2018, noko som svarer nesten til 5 prosent av alle dødsfalla her i landet.

I tillegg var det totalt 674 sjølvmord i 2018. 70 prosent av dei som valde å ta sitt eige liv, var menn. Frå 2017 til 2018 auka talet på sjølvmord blant menn frå 405 til 472.

Folkehelseinstituttet understrekar at mindre endringar frå eitt år til eit anna ikkje kan tolkast som ein trend i statistisk samanheng når talgrunnlaget er avgrensa.

– Vi ser inga endring i sjølvmordsraten for kvinner, medan det for menn har vore ein auke frå 15,7 til 18,2 per 100.000 menn frå 2017 til 2018. Denne auken kjem hovudsakleg av fleire sjølvmord i aldersgruppa 30 til 60 år blant menn, seier forskar Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.