Felleskjøpet vurderer å selje Noregs største kornsilo

Siloen som skal vere Skandinavias største, har dei siste åra vore i aktiv drift, men Felleskjøpet ser salet som nødvendig for å kunne flytte lagringa si nærare dei viktigaste kornområda på Austlandet og i Trøndelag. Selskapet har òg eit behov for å styrke konkurransekrafta ved å redusere transport og effektivisere drifta.

Felleskjøpet har vedtatt at om lag 450 millionar kroner skal investerast i anlegg og infrastruktur til kornproduksjon dei neste fem til sju åra.

– Tilsvarande kapasitet skal byggast opp i dei sentrale kornområda – om det blir eitt eller fleire anlegg er for tidleg å seie. Vi har gitt oss sjølv fem til sju år på å gjennomføre planen. Å selje Stavanger hamnelager er ein del av planen, seier styreleiar Anne Skuterud i Felleskjøpet til Nationen.

Selskapet kjøpte kornlageret i 2014, med hensikt om å bruke det til beredskapslagring. I ei pressemelding frå Felleskjøpet heiter det at kapasiteten til eventuell beredskapslagring vil haldast oppe.

Det heiter vidare i pressemeldinga at det likevel i dag ikkje er politisk vilje til beredskapslagring i statleg regi, og at det siste politiske initiativet i saka vart lagt dødt i 2019.

Siloen stod før kjøpet i 2014 i fare for å bli rive og erstatta med bustader. Skuterud seier no at det igjen kan bli aktuelt å gjere om siloen, som ligg midt i eitt av Stavangers mest attraktive buområde, til bustader.

Felleskjøpet Agri er den største kornkjøparen i landet og marknadsregulator. 750.000 tonn korn til ein verdi av 2,5 milliardar kroner blir handterte årleg av selskapet.

