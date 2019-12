Ventar opptil 100 millimeter regn i Nordland

innenriks

– Dette gjeld alle i heile Narvik og Ofoten-området. Har du ikkje noko ute å gjere, bør du heller bli heime, seier beredskapskoordinator Iris Bartholsen i Narvik kommune til TV 2.

Ifølgje kommunen gjeld dette rundt 30.000 personar som bur i området.

Fare for snøskred, flaum og ras

I tillegg til farevarsel for mykje nedbør, lyser det òg gult farenivå for både flaum og ras og stor fare for snøskred fleire stader i området. Underkjølt regn kan òg by på utfordrande køyreforhold.

– Det er mykje som gjer at det kan bli utfordrande forhold. Særleg når du får regn og mildvêr med snø i førevegen, så gir det ganske stor skredfare, seier vakthavande meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ho forklarer at det er mildvêret som har gitt utfordrande køyreforhold i sør, som no rører seg nordover og byr på problem.

TV 2 melde tidlegare tysdag at 900 innbyggarar i Beisfjord, ein tettstad i Narvik kommune, har vore isolert etter snøras. Etter at vegen vart opna eit kort periode, er det venta at det blir igjen stengt utover ettermiddagen. Politiet har òg evakuert fem bustadhus og titals hytter på grunn av den overhengande rasfaren, seier kommunen til kanalen.

Meteorologane melder òg om stor snøskredfare fleire stader på Nordvestlandet og i Nord-Noreg tysdag og onsdag.

Uvêr òg lenger nord

I Troms og kyst- og fjordstrøka i Finnmark er det venta at det vil bøtte ned frå tysdag kveld og utover onsdagen. Her kan det lokalt komme opp mot 50 til 60 millimeter på 24 timar. I fjellet vil nedbøren komme som snø, og snøfokk kan gi utfordrande køyreforhold på fjellovergangane.

Heller ikkje Vestlandet slepp unna uvêr. Utover torsdagen er òg venta mykje regn i Vindafjord, Ryfylke, Etne, Kvinnherad, Hardanger og Voss. Her er det venta 50 til 70 millimeter regn frå torsdag ettermiddag til seint torsdag kveld, fortel meteorolog Berger.

– I tillegg er det venta ein god del vind i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag, som det er sendt ut farevarsel for. Det er venta vind på mellom 30 og 35 meter per sekund, seier ho.

(©NPK)