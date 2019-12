To av barna som vart funne livlause i sjøen i Tromsø, er flogne til Oslo

innenriks

Luftambulanseflyet med dei to jentene om bord landa på Gardermoen klokka 5.55 tysdag morgon.

Ei jente i barneskulealder døydde på UNN måndag kveld etter å ha vorte funnen i sjøen utanfor Tromsøya. Ei kvinne og to små barn er kritisk og livstruande skadd. Kvinna i 20-åra vart send til Universitetssjukehuset Nord-Noreg i Tromsø (UNN), medan dei to barna er overførte til Rikshospitalet.

Det var klokka 17.28 måndag kveld at politiet fekk melding frå ein forbipasserande om at det var observert ei barnevogn, og at det gjekk spor ned til vatnet. Då meldar kom ned til vatnet, vart det gjort funn av gjenstandar, mellom anna støvlar, i vasskanten.

Då politiet rykte ut til området Fagereng i Tromsø, fann dei fire livlause personar i sjøen, og det vart gitt livreddande førstehjelp på staden før dei vart frakta til sjukehus.

– Per no kan vi ikkje seie om det er ei straffbar handling, ei ulykke eller kva som har skjedd, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø på ein pressekonferanse måndag kveld.

Politiet i Tromsø orienterer som saka klokka 10.00 tysdag.

Alle under ti år

Alle fire er utanlandske statsborgarar, og pårørande er varsla. Ved 23-tida opplyste Hermandsen til NTB at dei ikkje er heilt ukjente for politiet, men at dei førebels ikkje vil seie kva slags statsborgarskap dei fire har.

Alle dei tre barna er jenter under ti år, opplyser politistasjonssjefen til VG. Ho seier vidare at politiet har vore i kontakt med mannen dei trur er far til barna. Ifølgje NRK har faren status som vitne.

– Vi er ikkje hundre prosent sikre på at kvinna er mor til barna, så det ønsker vi ikkje å stadfeste på noverande tidspunkt, siger Hermandsen.

Neste oppdatering om kvinna kjem tysdag morgon, opplyser UNN.

Redda opp frå vatnet

Det er ikkje kjent kor lenge dei fire hadde lege i vatnet før dei vart henta opp. Politiet jobba måndag kveld med avhøyr og åstadundersøkingar. Dei ber òg folk som kan ha gjort i observasjonar i området i tida før klokka 17.28 måndag ettermiddag, om å ta kontakt.

Ei kvinne som Nordlys har snakka med, opplyser at ho observerte den forlatne barnevogna, som politiet har knytt til hendinga, på staden ved 16.30-tida.

– Eg kom syklande langs Kvaløyvegen, og tenkte at eg aldri har sett at nokon har forlate ei vogn slik, men eg tenkte at det kanskje var nokon som skulle hente i barnehagen. Vogna var i alle fall tom. Det var i alle fall rart at ho stod der, siger ho.

Etter funnet av dei tre barna og kvinna i sjøen, søkte nødetatane, dykkarar, redningsskøyte og helikopter i ei tid etter fleire moglege personar i sjøen.

Ordførar: – Berre trist

Leiinga i Tromsø kommune har sett krisestab i samband med hendinga, og dei psykososiale teama i kommunen er òg setje i beredskap.

– Det er tragisk, og heile lokalsamfunnet er rørt av det. Det er berre trist, seier Tromsø-ordførar Gunnar Wilhelmsen (Ap) til NTB.

Han seier kommunen har hatt kontinuerleg dialog med politi og UNN, og at dei har førebudd morgonen med tanke på skule og barnehage.

– Rektor på den aktuelle skulen er informert og handterer situasjonen. Skulane har rutinar for det, siger Wilhelmsen.

Også ein barnehage er orientert om at han er omfatta av hendinga. Wilhelmsen kan ikkje seie om eit eller begge dei to små barna som kritisk og livstruande skadde, går i barnehagen.

