Stortinget krev svar frå Solberg om trygdeskandalen

NTB har fått sjå dei fire spørsmåla SV har spelt inn, og som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité på møtet sitt tysdag truleg sender til Solberg.

I det første spørsmålet blir det vist til at statsministeren i juni i år vart orientert om at Nav hadde endra praksis for nye saker om rett til ytingar under kortvarige mellombelse opphald i andre EØS-land for at praksis skulle samsvare med EUs trygdeforordning.

– Kva gjorde statsministeren og Statsministerens kontor då, og vart det gjort nokon vurderingar av om det burde bli gitt noko informasjon til Stortinget? heiter det i spørsmålsforslaget.

SV og Arbeidarpartiet har allereie tatt til orde for at Solberg bør kallast inn til den opne høyringa i saka 9. januar.

Halvannan månad

Eitt av dei sentrale spørsmåla i saka er no kvifor det ikkje vart slått alarm tidlegare, sidan det kom fleire signal til Nav og departementet om ei mogleg norsk feiltolking av EØS-reglane på trygdeområdet.

Kontrollkomiteen viser til at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) 30. august i år fekk ein e-post frå Nav om at 40 personar kunne vere domfelt og ytterlegare 35 saker melde eller sendt til politiet som følgje av Navs feilaktige regelforståing.

– Kva tenker statsministeren om at det gjekk godt over éin og ein halv månad før justisministeren og statsministeren vart orientert om alvoret i saka høvesvis 22. og 19. oktober? heiter det.

Slo alarm

Rett før helga vart det òg klart at Solberg i veke 47 bad alle departementa og dei underliggande etatane deira om å undersøke om dei kan ha feiltolka EØS-regelverket på andre område.

No vil kontrollkomiteen ha svar på kvifor denne beskjeden ikkje vart gitt tidlegare. Komiteen krev òg å få vite korleis statsministeren vil sikre at regelverket er avklart rundt eksport av andre ytingar enn dei tre, nemleg arbeidsavklaringspengar, sjukepengar og pleiepengar, som den eksterne granskinga no ser på.

Solberg må samtidig gjere greie for kva vurderingar kontoret hennar har gjort rundt moglegheita for å stramme inn på eksport av trygdeytingar, opp mot avgrensingane i EØS-regelverket.

Ti nye til Hauglie

Langt dei fleste spørsmåla i saka har hittil gått til Hauglie. Det er forklaringa hennar i Stortinget 5. november om saka, som vart offentleg kjent 28. oktober, som kontrollkomiteen har til behandling.

Tysdag blir det foreslått ti nye spørsmål til Hauglie, men dette dreier seg i stor grad om oppfølging av tidlegare spørsmål.

I eitt spørsmål viser kontrollkomiteen til at det i proposisjonen som var grunnlag for Stortingets behandling av innstrammingar i folketrygdlova i 2016-2017, ikkje vart nemnd at EØS-reglane vil gå føre norske lover på dette området.

– Meiner statsråden at Stortinget her fekk tilstrekkeleg informasjon om saka i proposisjonen, og ser statsråden at det at kan ha bidratt til usikkerheita i tolkinga av regelverket at EØS-forordninga ikkje var nemnt i proposisjonen?

Komiteen spør òg om kvifor Stortinget i mars 2019 ikkje vart informert om at Nav endra praksis for kortvarige reiser til EU/EØS-land

