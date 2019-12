Stor snøskredfare i nord og vest

innenriks

I vest er faren for snøskred tysdag stor i regionane Indre Fjordane, Sunnmøre og Romsdal. I nord gjeld same varsel for Svartisen, Salten og Ofoten. Også i Trollheimen på grensa mellom Nordmøre og Trøndelag er det stor fare, viser varsla på Varsom.no.

– Det kjem kraftig mildvêr og mykje regn. Det gjer at snøen blir ustabil og vi ventar naturleg utløyste skred, seier NVE-hydrolog Heidi Bache Stranden til NRK om vêret på Nordvestlandet.

Onsdag er det ei endring. Då er det stor fare i Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten og Svartisen.

I Nord-Noreg er det òg betydeleg fare ei rekke stader tysdag og det same gjeld delar av Nordvestlandet og dessutan Trollheimen onsdag.

